Cannabisproces telt 22 beklaagden 24 maart 2018

02u26 0 Asse Liefst 22 beklaagden moeten zich binnenkort verantwoorden in de Brusselse correctionele rechtbank voor hun betrokkenheid bij verschillende cannabisplantages.

Die plantages werden na een grootschalig onderzoek in 2016 ontmanteld in Meise, Asse, Strombeek-Bever en Waregem. Dat onderzoek bracht ook de 22 beklaagden in beeld die nu door de raadkamer doorverwezen werden naar de correctionele rechtbank. Twintig van hen worden vervolgd voor drugshandel, als lid van een criminele organisatie. Twee anderen moeten zich verantwoorden als leiders van die criminele organisatie. Enkele beklaagden staan ook terecht voor diefstal met braak, en nog eens drie verdachten worden vervolgd voor witwaspraktijken. Een datum voor het proces is er nog niet. (WHW)