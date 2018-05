Cannabisliefhebber drie keer betrapt op kweken 15 mei 2018

Een 27-jarige man uit Asse riskeert vijftien maanden cel met uitstel voor het kweken van cannabis.





De man bleek een doorzetter te zijn, want tussen juni 2016 en september 2017 trof de politie tot drie keer toe een kleine cannabisplantage in zijn woning aan. De agenten werden telkens opgeroepen door buurtbewoners die een vreemde geur geroken hadden, en die de bewoner maar een rare snuiter vonden. Na elke ontdekking had die ook hetzelfde verhaaltje klaar: "Ach, dit is een hobby, een project. Maar ik zal ermee ophouden." De jongeman, die zelf met een zware cannabisverslaving kampt, teelde de plantjes wel voor eigen gebruik. Het parket stelt als probatievoorwaarde dan ook voor dat hij een behandeling volgt om af te kicken. Uitspraak op 5 juni. (WHW)