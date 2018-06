Cannabiskweker drie keer betrapt 06 juni 2018

Een 27-jarige man uit Asse is zonder straf weggekomen voor het kweken van cannabis. Het parket had nochtans een celstraf van 15 maanden met uitstel gevorderd. Tot driemaal toe trof de politie tussen juni 2016 en september 2017 een soort cannabisplantage aan in zijn woning. Telkens werd de politie ingelicht door buurtbewoners die een vreemde geur roken en de bewoner van het pand maar een rare snuiter vonden. Na elke ontdekking klonk hetzelfde liedje tegen de politie. "Ach, dit is een hobby van mij, een project. Maar ik zal ermee ophouden."





De man, die kampt met een zware cannabisverslaving, teelde de plantjes voor eigen gebruik. Het parket stelt als probatievoorwaarde dan ook voor dat de man een behandeling volgt om af te kicken. De rechter verbond deze aan de opschorting die hij uitsprak. (WHW)