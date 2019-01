Calvarie op kerkhof in Asse wordt beschermd monument Wim De Smet

22 januari 2019

17u20 0 Asse Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) beschermt de calvarie op de begraafplaats in Asse. Het gaat om een voorlopige bescherming die ten vroegste binnen 9 maanden definitief kan worden.

De calvaries op onze kerkhoven werden vanaf de dertiende eeuw opgetrokken. “Meestal zijn het levensgrote afbeeldingen van de gekruisigde Christus, soms geflankeerd door de heilige Maria en de heilige Johannes”, weet Bourgeois. “Hoe dichter begraven bij de calvarie, hoe belangrijker je status in de dorpsgemeenschap. De gemeentebesturen richtten vanaf de late negentiende eeuw ook seculiere, neutrale begraafplaatsen op. En ook daar bleef het een gewoonte om calvaries op te richten.”

Zowel de calvarie in Asse als die in buurgemeente Wemmel zijn volgens Bourgeois twee artistieke stukken. . In Wemmel gaat het om een bronzen kruis in neogotische stijl. De calvarie van Asse vormt dan weer het middelpunt van een padenpatroon dat geflankeerd wordt door hoge taxus en hulststruiken

Beeldhouwer Antoon Van Parys (1884-1968) uit Deinze stond in voor de creatie van het kunstwerk. De Christusfiguur in Asse is een mooi voorbeeld van de ‘Christus met de hangende handen’ waarvoor Van Parys bekend is.

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek waarbij iedere inwoner opmerkingen of bezwaren kan indienen. Binnen negen maanden beslist Bourgeois of er ook een definitieve bescherming komt.