Cafébazin Monique Cluts overleden 17 mei 2018

In het OLV-ziekenhuis in Asse is gisterochtend cafébazin Monique Cluts overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Monique was meer dan dertig jaar de vaste waardin van café Kasaar, een authentiek dorpscafeetje in Brussegem. Ze werd 79 jaar. Wanneer de uitvaartplechtigheid plaatsvindt, is nog niet geweten. (WDS)