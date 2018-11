Cafébaas Jean-Pierre zegt Boontje vaarwel Volkse kroeg krijgt na 30 jaar nieuwe zaakvoerder Wim De Smet

29 november 2018

13u30 0 Asse De klanten van volkscafé Boontje in Asse nemen morgen (vrijdag) afscheid van cafébaas Jean-Pierre Ebraert en zijn echtgenote Linda Van Vaerenbergh. Meer dan 30 jaar stond Jean-Pierre achter de tapkraan van zijn populaire kroeg. “Mijn vaste klanten, dat zijn vrienden voor het leven geworden.”

Jean-Pierre Ebraert verscheen in augustus 1988 achter de toog van Boontje. “Voordien werkte ik als vlekkenreiniger in een droogkuisbedrijf”, vertelt de man. “Ik speelde voetbal bij SV Asse en Boontje was het supporterslokaal. Ik vond dit een tof cafeetje. De cafébazin van toen, Lutgarde, hield het hier voor bekeken. Mijn vrouw en ik hadden al wat horecaervaring opgedaan als ober en Lutgarde wist dat ik deze zaak graag wou overnemen. We kwamen snel tot een akkoord.”

“We hadden nooit gedacht dat we zo lang in het café zouden blijven”, vertelt Jean-Pierre. “Maar de zaak draaide goed. Dus na 9 jaar verlengden we de handelshuur. En voor je het weet sta je hier een half leven achter de toog. Die 30 jaar is voorbij gevlogen.”

Café Boontje bleef al die tijd een authentiek volkscafé. Een pintje kost hier maar 1,40 euro. De spaarkas bleef er aan de muur hangen en de wekelijkse voetbalpronostiek lokte meer dan 200 deelnemers. Ook twee voetbalteams en een wielerclub maakten van het café hun vaste stamkroeg. “Het leegmaken van de spaarkas, dat waren altijd geweldige dagen”, vertelt Jean-Pierre. “We organiseerden de uitbetalingen in september, net voor de kermis in Asse. Zo had iedereen wat extra geld om op te doen (lacht).”

Jean-Pierre en zijn Linda gaan volgend jaar met pensioen. “Ik was 14 jaar toen ik begon met werken”, vertelt de cafébaas. “Ik zal straks 45 jaar gewerkt hebben, waarvan het grootste deel in het café. Mijn knieën zijn versleten. Ik moet volgende week opnieuw naar de specialist. Mogelijk word ik geopereerd. Eerlijk gezegd, ik vind dat ik genoeg gewerkt heb.”

Volgens Jean-Pierre is de horecasector ook onherkenbaar veranderd. “Toen ik hier begon, waren er op de Kalkoven nog vijf cafés. Nu blijven er nog twee over. De alcoholcontroles hebben veel klanten bang gemaakt.”

Het caféleven zullen ze hard missen. “De vaste klanten, het plezier van elke dag, dat gaan we zeker en vast missen. Dit café draait voor 95 procent op vaste klanten. Dat zijn vrienden voor het leven geworden. Het was hier altijd wel plezant maar de klanten konden aan de toog ook terecht met hun problemen. En zo hoort het in een volkscafé.”

Boontje gaat nu dicht maar heropent normaal vanaf 1 februari. “Johan Mertens, ook een vaste klant, neemt het café over. Hij is ook geboren en getogen in Asse. Johan gaat dat goed doen. En wij zijn vooral blij dat het café blijft bestaan.”

Jean-Pierre en Linda organiseren morgen vanaf 15 uur een afscheidsdrink voor de trouwe klanten. Het café blijft dan open tot het laatste vat is leeggedronken.