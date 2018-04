Café 'Bij Stinne' kreeg vijf jaar geleden tweede leven 16 april 2018

De zaakvoerders van café Bij Stinne, op de grens van Meldert en Asse, vierden zopas de vijfde verjaardag van hun zaak met optredens van het Meldertse koor Jotam, het Vierdewereldkoor en de band Common Roots.





"Eigenlijk bestaat dit café al veel langer maar vijf jaar geleden besloten wij de zaak nieuw leven in te blazen", vertelt Joost Roggeman. "Voordien hield Stinne Aelbrecht het café maar liefst 55 jaar open. Wij hebben alles onveranderd gelaten in het café, ook de naam dus. Het interieur is gebleven en de kolenkachel ook. "





Na de dood van Stinne in 2011 namen Joost Roggeman, Claire Van den Bonne, Noël De Wolf en Guy Van Lierde de zaak over. "Het café heeft anderhalf jaar leeg gestaan maar nu bruist het hier opnieuw als vroeger", luidt het. "Wandelaars en fietsers voelen zich hier thuis omdat we vlak naast het Kravaalbos liggen. Maar we hebben ook twee voetbalploegen die op het veld naast het café spelen. En ook filmmakers kennen onze zaak. Voor de derde film van FC De Kampioenen werd ons café als decor gebruikt. De scenarist had dat vroeger aan Stinne ook al eens gevraagd, maar zij wilde haar café niet sluiten voor opnames (lacht)." (WDS)