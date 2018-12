Buurt in verzet tegen bouw van 438 woningen op Stillemans-site Zwaar vervuilde ondergrond wordt gesaneerd Wim De Smet

12 december 2018

15u55 0 Asse De komst van 438 nieuwe flats en huizen op de zwaar vervuilde Stillemans-site in Zellik veroorzaakt onrust bij de omwonenden. Zij vrezen dat de forse toename van het aantal inwoners ook extra verkeersdrukte zal veroorzaken. De Stillemans-site is 5 hectare groot en ligt momenteel bezaaid met ingevallen loodsen en tonnen vuilnis.

Het domein van kunststoffenfabrikant Stillemans bevindt zich tussen de Brusselsesteenweg, de Jan Tiebautstraat en de Albert Temmermanstraat. De site vormt de grens met Brussel. Stillemans is nog altijd een actief bedrijf, maar het grootste deel van het oorspronkelijke fabrieksdomein werd de voorbije vijftien jaar verhuurd aan enkele schimmige bedrijven of raakte gewoon in verval.

Vastgoedontwikkelaar Matexi is al enkele jaren bezig met een ambitieus project om de huidige gebouwen en loodsen te slopen. De zwaar vervuilde ondergrond zou gesaneerd worden waarna op de site een gigantisch woonproject kan gerealiseerd worden. Matexi sloot met de Vlaamse overheid al een ‘brownfield-convenant’ af. Dat is een overeenkomst waarbij overheid en privé samen investeren in de herontwikkeling van vervuilde bedrijfsterreinen.

In de plannen is sprake van 387 appartementen en 51 rijwoningen. Er zouden ook 24 service-flats komen en een rust- en verzorgingstehuis met 56 kamers. “We plannen hier een autoluwe buurt met een mix van gezinswoningen met een tuin tot appartementen van 1, 2 of meer slaapkamers”, meldt project developer Caroline Franz van Matexi. “Naast een woonzorgcentrum kan er ook een kinderdagverblijf komen. Onze plannen liggen helemaal in lijn met de huidige visie op ruimtegebrek in Vlaanderen.”

Matexi wil ook fors investeren in duurzaamheid. “Momenteel is zowat het volledige domein verhard met asfalt of beton”, vervolgt Franz. “In ons plan wordt 65 procent onverhard ingericht met groen, goed voor zo’n 2 hectare aan groen. We werken ook aan duurzame mobiliteit. De site sluit perfect aan op het openbaar vervoer en fietssnelwegen.”

Maar de omwonenden delen het enthousiasme van de projectontwikkelaar niet. Tijdens een rumoerige hoorzitting werd duidelijk dat heel wat mensen een bezwaarschrift willen indienen tegen de plannen. “Dat de site gesaneerd wordt en deze stadskanker verdwijnt, is een goede zaak”, zegt buurtbewoner Yannick Bausens. “Maar de hoeveelheid woningen die men hier wil bouwen, dat is onaanvaardbaar. De populatie in onze buurt wordt zo gewoon verdubbeld. En het grootste deel van de woningen wordt dan nog eens ontsloten via de Jan Tieboutstraat. Die straat kan geen extra verkeer meer aan.”

Bauwens roept zijn buren op om massaal verzet aan te tekenen. “Er zijn in Zellik weinig voorzieningen op vlak van cultuur en welzijn”, weet de man. “De sporthal wordt binnenkort afgebroken en er worden geen extra scholen gebouwd. In deze omstandigheden kan je niet plots een toename van duizend inwoners tolereren.”