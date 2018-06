Burgerpartij Anders trekt naar deelgemeenten 16 juni 2018

Burgerpartij Anders wil de mening kennen van de inwoners van deelgemeenten Kobbegem, Bekkerzeel en Walfergem. Daarom wordt op donderdag 21 juni om 19.30 uur een participatieavond georganiseerd in La Chaumière in Kobbegem. Anders is een politiek project waar veel leden van Open Vld bij betrokken zijn, net als onafhankelijke kandidaten. De partij wil met een vernieuwende aanpak kiezers lokken. Eerder hielden de kopstukken ook al halt in Mollem en Zellik, waar telkens enkele tientallen mensen verwelkomd werden. Lijsttrekker van Anders is huidig schepen Rita De Vos (Open Vld). Ook schepen Yoeri Vastersavendts en gemeenteraadslid Marc Verelst (beiden Open Vld) staan op de lijst. (WDS)