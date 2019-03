Burgerbeweging Pro wil na Merchtem en Meise ook plek in parlement afdwingen Nieuwe partij dient lijst in voor federale en Vlaamse parlementsverkiezingen Wim De Smet

01 maart 2019

16u15 0 Asse De burgerbeweging Pro zal bij de komende stembusslag een lijst indienen voor zowel de federale als de Vlaamse parlementsverkiezingen. Pro telt intussen al afdelingen in acht Vlaams-Brabantse gemeenten.

Pro ontstond in de aanloop van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in Merchtem. De partij is het geesteskind van gemeenteraadslid Joris Verspecht (38), voormalig CD&V’er. Pro klokte bij de gemeenteraadsverkiezingen in Merchtem af op een fraaie 25 procent van de stemmen. De partij wist zelfs de absolute meerderheid van de liberale partij, geleid door Maggie De Block, te breken. Ook in buurgemeente Meise deed Pro het goed. Hier haalde de burgerpartij 12 procent van de stemmen en verwierf ze zelfs een schepenmandaat.

Verspecht wil dat succes nu doortrekken naar de parlementsverkiezingen. Pro wil de burgers meer bij het beleid betrekken en hekelt vooral de macht van de nationale partijbureaus. “Traditionele partijen zijn niet meer bezig met de burger maar wel met het eigen belang”, zegt Joris Verspecht. “De macht en invloed van de partijbureaus- en voorzitters is enorm. Partijen spiegelen democratie voor, terwijl ze eigenlijk allergisch zijn aan een afwijkende mening. Er gaapt intussen een grote kloof tussen publieke opinie en de besluitvorming. Dat merk je aan de klimaatmarsen, aan de mars tegen het migratiepact of aan de gele hesjes.”

De Pro-koepel stapt met zowel linkse als rechtse voorstellen naar de kiezer. “We leggen eigenlijk vooral enkele stellingen voor aan de kiezer”, zegt Verspecht. “Op onze site kunnen de mensen zeggen of ze voor of tegen de uitstap van kernenergie zijn. Ook de afschaffing van de dubbele nationaliteit brengen we ter sprake.”

De nieuwe partij wil ook af van de kiesdrempel. Partijen die minder dan 5 procent van de stemmen halen, kunnen door die kiesdrempel niet in het parlement zetelen. “Ook weer een uitvinding van de traditionele partijen om nieuwe initiatieven uit te sluiten”, weet Verspecht. Pro wil ook dat een burgemeester maximaal twee ambtstermijnen mag aanblijven. “Maar er zijn nog andere zaken die fundamenteel fout zitten”, luidt het. “Zo willen we zowel de provincies als de senaat afschaffen. En de partijfinanciering mag ook fors teruggeschroefd worden.”

Pro heeft nog tot 29 maart om twee keer vijfhonderd handtekeningen in te zamelen om een lijst in te dienen. De partij wil die handtekeningen vooral zoeken in de gemeenten waar ze al actief is. Naast Merchtem en Meise werden de voorbije weken ook nieuwe afdelingen opgestart in Kortenberg, Lennik, Galmaarden, Halle en Gooik. Donderdagavond werd ook in Asse een Pro-beweging opgestart. De Assese bezieler is gemeenteraadslid Chris De Knop. Hij raakte bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen ook al verkozen op de burgerlijst VOLK.