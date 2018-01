Burgemeester Koen Van Elsen trekt CD&V-lijst 24 januari 2018

02u28 0 Asse Burgemeester Koen Van Elsen (55) zal in oktober de kieslijst van CD&V trekken. De partij mikt met hem opnieuw op deelname aan de bestuurscoalitie.

Het is al de vierde keer op rij dat Van Elsen de CD&V-lijst trekt. In 2012 behaalde hij 2.208 voorkeurstemmen, het beste resultaat van alle Assese kandidaten. Burgemeester was hij al tussen 1998 en 2000, en van 2006 tot nu.





Naast Van Elsen zelf, nemen ook alle CD&V-schepenen en -raadsleden opnieuw deel aan de verkiezingen. "Alleen Maria Le Rut, die we opnieuw gevraagd hebben, weet nog niet of ze zal deelnemen", zegt Van Elsen. "We zijn ook nog volop kandidaten aan het werven om dit jaar met een sterke lijst naar de kiezer te stappen. We gaan dat ook doen onder de naam CD&V. Er zijn enkele afdelingen die voor een andere naam kiezen, maar wij geloven nog altijd in het politieke merk."





De partij van Van Elsen behaalde bij de vorige stembusgang 10 van de 31 zetels en bleef zo de grootste partij. Concurrent N-VA behaalde 9 zetels. (WDS)