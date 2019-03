Brillenstrijd in Asse: lokale opticiens counteren Pearle en Hans Anders met nieuwe winkels Families Weytjens en Annys investeren in renovatie en nieuwbouw Wim De Smet

27 maart 2019

17u30 2 Asse Een kaaswinkel, groentewinkel of delicatessenzaak vind je er al jaren niet meer maar aan opticiens hebben ze in Asse geen gebrek. In een straal van amper 150 meter, vind je er maar liefst 5 optiekwinkels, ketenwinkels inbegrepen. Twee van hen zijn gestart met de bouw of renovatie van een nieuwe winkel om de brillenoorlog meester te kunnen.

Zowel optiekzaak Weytjens, in de De Vironstraat, als optiek Annys op de Kalkoven plannen nog dit jaar de opening van een nieuwe winkel. De twee familiezaken investeren fors in de uitbouw van hun winkel om op te tornen tegen de concurrentie van mega-ketens Pearle en Hans Anders. In de Nieuwstraat, amper 200 meter verderop, bevindt zich ook nog de optiekzaak van Marc Pieters.

De vijf opticiens, drie lokale middenstanders en twee grote ketens, vechten een commercieel oorlogje uit met elkaar maar bij de familie Weytjens maakt men zich voorlopig weinig zorgen. Zaakvoerders Bruno Weytjens (52) en zijn echtgenote Carina De Raes (51) nemen vanaf de zomer een nieuwe winkel in gebruik. Eigenlijk gaat het om een uitbreiding van hun huidige winkel in de De Vironstraat. De winkel wordt doorgetrokken naar een zeventiende-eeuws pand op de Steenweg. En met dochter Elien (24) stapt intussen ook de derde generatie in de familiezaak. “Het gelijkvloers van het gebouw is al enkele jaren onze eigendom maar we verhuurden dat telkens aan andere ondernemers zoals kledingwinkel Shiva”, vertelt Carina De Raes. “Maar sinds de verhuis van Shiva, stond de winkelruimte leeg. We zaten al vrij krap omdat er in ons atelier drie mensen werken. Daarom beslisten we om onze winkel uit te breiden naar de Steenweg. Maar de ingang blijft in de De Vironstraat. Daar is het veiliger dan op de drukke Steenweg.”

Optiek Weytjens bevindt zich naast de Pearle-vestiging. En nog eens twintig meter verderop bevindt zich Hans Anders. “Dat is concurrentie, sowieso, maar wij verkopen wel gerenommeerde merken zoals Lindberg, Götti en Chanel of de Belgische collecties van Theo, Komorebi en Henau. Die hebben ze bij Hans Anders of Pearle niet”, vervolgt Carina. “Wij werken nog met echte brillenmakers. Bij ons primeert, met andere woorden, echt wel de kwaliteit. Sommige klanten die al eens bij die ketens geweest zijn, komen vaak gewoon terug bij ons.”

Ook bij Optiek Annys, de familiezaak op de Kalkoven, klinkt een gelijkaardig verhaal. “Ik heb geen probleem met gezonde concurrentie maar de agressieve publiciteit van een Hans Anders is niet meer normaal”, zegt zaakvoerster Ingrid Annys. “Zij breken hun concurrenten gewoon af en dat is niet netjes. Maar goed, ook wij kiezen duidelijk voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Om onze klanten nog beter te bedienen, zullen we in het voorjaar onze nieuwe ruime winkel openen. De bouwwerken zitten op schema.”

Dat er in Asse zo veel optiekzaken bestaan, blijft wel opmerkelijk. Zijn er hier zo veel meer slechtzienden dan elders? “Daar heeft niemand een uitleg voor”, klinkt het laconiek. “De toename van het aantal winkels heeft ook met die ketens te maken. Waar de ene zich vestigt, komt ook de andere met een filiaal op de proppen.”