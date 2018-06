Brandweerman Ronny Raes moet sp.a-zetel redden 06 juni 2018

Brandweerman Ronny Raes (59) wordt lijsttrekker voor sp.a. Raes geniet ook bekendheid als vakbondsman bij het ACOD. De plaatsen twee en drie zijn voor OCMW-raadslid Joke Buyl en gemeenteraadslid Abderrahmane Jaichi. Alain Denon, trainer van Boxing Club Asse, staat op de vierde plaats, terwijl plaats 5 naar Herlinde Vanhoutte gaat, die de voorbije legislatuur OCMW-raadslid was. De 19-jarige Lora Hasenbroekx uit Zellik duwt de lijst.





Sp.a heeft in Asse een woelige legislatuur achter de rug. De lijsttrekker van de vorige gemeenteraadsverkiezingen, Marc Verelst, verliet enkele jaren geleden de partij en is nu kandidaat bij het burgerproject Anders. Daardoor heeft de partij vandaag nog één gemeenteraadszitje over. Dat zitje is voor Abderrahmane Jaichi die bij de vorige verkiezingen verkozen werd op de lijst Zellik-Relegem maar meteen na de stembusslag overstapte naar sp.a. (WDS)