Brandweerlieden bouwen feestje voor Fire for Life 02u31 0 Foto Mozkito Op de terreinen van het provinciaal opleidingscentrum PIVO in Asse bouwden de brandweermannen en -vrouwen een feestje. Asse Honderden brandweermannen en -vrouwen verzamelden zaterdagmiddag in het provinciaal opleidingscentrum PIVO in Asse voor een feestje in het kader van 'Music for Life'. De brandweerlieden in Vlaanderen organiseren al enkele jaren hun eigen actie 'Fire for Life' om geld in te zamelen.

"Dit jaar verkochten we rookmelders en sweaters", zegt Patrick Stroobants, een van de initiatiefnemers. "De opbrengsten schenken we aan de vzw Pinocchio". De organisatie ondersteunt kinderen en jongeren die brandwonden opgelopen hebben. De leden van de brandweerzones uit Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg verzamelden 's ochtends in Opwijk voor een ontbijt, om nadien door te trekken naar het PIVO voor een middagmaal en een feestje. Alle Vlaamse brandweermannen en -vrouwen, 1.500 in totaal, verzamelen vervolgens in Lokeren, om van daar in een colonne met 57 voertuigen richting Wachtebeke te trekken. Het laatste deel richting domein Puyenbroeck, waar de Warmste Week doorgaat, legden ze te voet af, met een fakkel in de hand. Daar trakteerden ze Bram, Linde en Eva op een cheque van 52.112 euro voor de vzw Pinocchio, en nog eens 28.911 euro voor Make-a-Wish.





(TVP)