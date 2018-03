Brandweer en politie trainen virtueel 29 maart 2018

02u32 1 Asse Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO), dat onder meer politie- en brandweeropleidingen aanbiedt, laat hulpverleners voortaan in een virtuele wereld oefenen.

De virtuele training in het PIVO is uniek voor opleidingscentra in ons land. "Grootschalige oefeningen kosten geld en ook op organisatorisch vlak komt er heel wat bij kijken", zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V), die verantwoordelijk is voor het PIVO. "Zo moeten er bijvoorbeeld straten afgesloten worden. Maar via virtual reality kan je bepaalde situaties, zoals ongevallen of branden, in een training gieten zonder die ruimte te moeten innemen."





Met vijf in één simulatie

Momenteel heeft het PIVO één VR-bril ter beschikking. Maar nog eens vier anderen kunnen deelnemen aan dezelfde simulatie, met behulp van een controller en een scherm - zoals een spelcomputer, dus. Het systeem is niet alleen geschikt voor de brandweer, maar ook voor ambulanciers en agenten. Die laatsten kunnen er bijvoorbeeld een huiszoeking mee simuleren. "We kunnen de omgeving volledig aanpassen en zelfs exacte kopieën van bestaande locaties maken", zegt deskundige Jimmy Jacques. Het systeem zit nog in een testfase en wordt voorlopig gebruikt voor de opleiding van (onder)officieren, maar zal later nog uitgebreid worden.





(TVP)