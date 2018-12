Brandalarm in rusthuis WDS

02 december 2018

18u15 2 Asse Een smeulende elektriciteitskast heeft zondagnamiddag even paniek veroorzaakt in rust- en verzorgingstehuis Spanjeberg, langs de Brusselsesteenweg in Zellik.

Op de eerste verdieping was een lek ontstaan in een waterbuis. Het vocht druppelde vervolgens de elektriciteitskast op het gelijkvloers binnen, waardoor een rookwolk ontstond. En hierdoor trad ook het automatisch brandalarm in werking.

De brandweer stuurde een ploeg uit die de elektriciteitskast afschakelde. Hierdoor zaten de honderd bewoners van Spanjeberg een tijdlang zonder elektriciteit. Niemand moest geëvacueerd worden.