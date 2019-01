Bpost haalt 8 brievenbussen weg in Asse Wim De Smet

21 januari 2019

11u35 0 Asse Bpost gaat in Asse 8 rode brievenbussen weghalen in Asse. Het gaat om brievenbussen die volgens het bedrijf te weinig gebruikt worden.

In heel Vlaanderen verdwijnen bijna 1 op 4 brievenbussen. Bpost brengt het aantal postbussen terug van 13.000 naar 10.000. Ook Asse ontsnapt niet aan die schrappingen.

In deelgemeente Zellik alleen al verdwijnen 4 brievenbussen. Het gaat om de rode bussen in de Baron Greindllaan, de Hendrik De Kosterlaan, de Leon Gillardlaan en de Theodoor Coppensstraat. In Asse zelf verdwijnen de brievenbussen op de Brusselsesteenweg (nabij kruispunt met Zittert), de Dendermondesteenweg (kruispunt Wijndruif) en in de Stationsstraat (aan het station). Ook de brievenbus in de Dorpsstraat in Relegem gaat weg.

Op het grondgebied van Asse blijven in de toekomst nog 24 rode brievenbussen staan. In deelgemeeten Relegem, Kobbegem en Bekkerzeel blijft slechts 1 brievenbus over. In Mollem beschikt men nog over 4 brievenbussen. Asse-centrum telt nog 11 brievenbussen, Zellik 6 brievenbussen.

Naast het postkantoor in de Stationsstraat blijft er ook een postpunt in Zellik, bij Press Shop langs de Brusselsesteenweg.