Boekfosparking dicht voor Hopduvel 04 september 2018

De parking aan de Boekfos is vanaf vandaag afgesloten. Op de parking vinden komend weekend de traditionele Hopduvelfeesten plaats met tal van optredens en activiteiten. Deze week wordt het festivalterrein opgebouwd waardoor er geen plaats is voor geparkeerde wagens. De parking zal tot en met maandag 10 september niet beschikbaar zijn. Het gemeentebestuur raadt als alternatieve parking zowel de Hopmarkt als de parking in de Prieelstraat aan. (WDS)