Boek brengt kinderen naar Asse van 1.800 jaar geleden Archeologe en auteur baseerden zich op Romeinse vondsten uit de streek Wim De Smet

26 november 2018

14u45 0 Asse Archeologe Kristine Magerman en auteur Emy Geyskens nemen kinderen mee terug in de tijd naar het Romeinse Asse van 180 na Christus. Samen schreven ze het boek ‘De legende van de Zwarte Ruiters’, daarbij baseerden ze zich op de archeologische vondsten die in de gemeente gevonden werden.

Emy Geyskens (36) en Kristine Magerman (35) zijn alle twee ingeweken Assenaren. Kristine is afkomstig van Sint-Niklaas, Emy van Geel. “Maar de liefde bracht ons naar Asse”, vertelt Emy. “We leerden elkaar kennen op de kinderboerderij Kleine Muk die ik samen met mijn partner uitbaat. Het klikte meteen. We stippelden eerder samen al een archeologische wandeling uit. En uiteindelijk kwamen we ook op het idee om samen een kinderboek te maken.”

Historisch correct

Emy Geyskens is leerkracht van opleiding, maar is ook bekend als schrijver en leesfee. “Ik nam vooral het schrijven voor mijn rekening, maar zonder Kristine lukte dit verhaal niet”, vervolgt Emy. “Op een bepaald moment schrijf ik dat de kinderen aan tafel komen. Maar we weten niet helemaal zeker of men in die tijd al een tafel gebruikte. We wilden absoluut dat het historisch allemaal goed klopt.”

Ook de tekeningen werden gebaseerd op de historische vondsten van weleer. “We hadden eerder al een landschapsportret laten maken van het Asse uit de Romeinse tijd”, zegt Kristine Magerman. “Die tekening is letterlijke gebaseerd op onze vondsten. De huizen van toen staan op de plaatsen waar we die gevonden hebben, samen met de pottenbakkersovens die we even verderop hebben ontdekt. En ook de illustraties in het boek, met potten en andere attributen, zijn zaken die we hier ook echt teruggevonden hebben.”

Pottenbakkersleerling

Het boek richt zich op kinderen uit het derde en vierde leerjaar. “We hebben het verhaal spannend gemaakt”, vertelt Emy. “Centrale figuur in het boek is pottenbakkersleerling Marcus die in het atelier van zijn vader werkt. Op een avond wordt er ingebroken in het atelier. Marcus en zijn zusje gaan samen op zoek naar de dief.”

Wie het boek gelezen heeft, kan nadien ook het educatief wandelpad volgen en in het echt op zoek gaan naar de gestolen potten. Het boek ‘De legende van de Zwarte Duivels’ kost 5 euro en is vanaf 30 november verkrijgbaar bij de archeologische vereniging Agilas. Het boek maakt deel uit van de Leeskriebelreeks van Uitgeverij Averbode en zal ook verspreid worden in zowel Vlaamse als Franstalige scholen.