Bloembakken moeten sluipverkeer stoppen MAATREGEL MOET HONDERDEN AUTO'S WEREN UIT NIEUWE WIJK WIM DE SMET

17 juli 2018

02u45 0 Asse De nieuwe woonwijk tussen de Bergestraat en de Kruiskouter in Walfergem wordt afgesloten met zware bloembakken om het sluipverkeer tegen te gaan. De maatregel komt er na een petitie van de inwoners. "Tijdens spitsuren lijkt onze wijk wel een autosnelweg."

De eerste woningen in de wijk in Walfergem, met onder meer de Guldensporenstraat en de Vlamingenstraat, werden in 2013 gebouwd. Toen was het er nog rustig wonen, maar het voorbije jaar is de verkeerssituatie er snel veranderd. "Vooral tijdens de ochtend- en avondspits razen hier honderden auto's door onze straatjes", weet Veerle Ringoir (51). "Het gaat om typisch sluipverkeer. De automobilisten kunnen dankzij onze wijk het eenrichtingsverkeer in de Bergestraat vermijden. Dat levert hen enkele minuten tijdswinst op, omdat ze dan sneller de Brusselsesteenweg bereiken. De situatie is onhoudbaar geworden."





De nieuwe wijk wordt vooral bewoond door jonge gezinnen. "Wij zijn bang dat hier een kind aangereden zal worden", vervolgt Ringoir. "Onlangs nog zag ik hoe een fietsend kind het kruispunt van de Guldensporenstraat en de Vlamingenstraat naderde. Plots kwam een auto aan hoge snelheid het kruispunt doorgevlogen. Het scheelde geen haar of dat kind lag onder die auto. Daarom hebben we de gemeente aangeschreven. We willen dat er maatregelen genomen worden vóór er een ongeval gebeurt."





Het gemeentebestuur nodigde de inwoners uit op een bewonersvergadering. "De kritiek van die mensen is terecht", zegt schepen van Mobiliteit Yoeri Vastersavendts (Open Vld). "Het was nooit onze bedoeling om in deze wijk doorgaand verkeer mogelijk te maken. Dus komen er maatregelen om de leefbaarheid in de buurt te waarborgen."





Extra controles in zone 30

Eerder werd er al een zone 30 ingevoerd. "We gaan er nu dus extra controle's houden", zegt Vastersavendts. "En de Vlamingenstraat zal, ter hoogte van de Bergestraat, afgesloten worden met bloembakken. Zo maken we het doorgaand verkeer onmogelijk. Tussen de bloembakken laten we een opening van 1,50 meter. Zo kunnen fietsers en bromfietsers wél nog door. Op het voetpad gaan we paaltjes plaatsen zodat automobilisten echt niet meer de wijk in kunnen."





Voor de bewoners zelf zullen de nieuwe maatregelen geen hinder veroorzaken. "De inwoners kunnen nog altijd alle richtingen uit. Zij kunnen hun wijk verlaten via de Kruiskouter, zodat ze zowel richting centrum als richting Brussel kunnen rijden. We gaan nu samen met de technische dienst onderzoeken wanneer we die bloembakken kunnen plaatsen. Dat moet nog tijdens de vakantie gebeuren."