Bezwaar tegen bioscoopcomplex 24 februari 2018

02u47 0 Asse Het gemeentebestuur van Asse dient bezwaar in tegen de plannen om op de voormalige Ikea-site in Ternat een bioscoopcomplex te bouwen.

Vastgoedontwikkelaar Redevco diende vorige maand een vergunningsaanvraag in om elf cinemazalen en een Burger King te bouwen op de site. Het nieuwe complex komt op amper driehonderd meter van de grens met Asse te liggen. Volgens het bestuur van die laatste gemeente moeten eerst voetwegen 37 en 38, die over het domein lopen, verplaatst of afgeschaft worden. En burgemeester Koen Van Elsen vreest ook dat de verkeersdrukte in zijn gemeente door het project zal toenemen. (WDS)