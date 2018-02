Betonplaten op Assesteenweg worden hersteld 21 februari 2018

Op de Assesteenweg in Mollem starten morgen de herstellingswerken aan betonplaten. Aannemer De Jonge NV uit Aalst gaat de gebarsten betonplaten repareren. De werken nemen drie weken in beslag. Het verkeer kan via verkeerslichten alternerend de rijweg blijven gebruiken. Er werd geen omleiding ingelegd. Ook de industriezone blijft bereikbaar. (WDS)