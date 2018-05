Bestuurder vlucht te voet na frontale botsing 05 mei 2018

Asse Bij een ongeval op de Brusselsesteenweg in Asse is vrijdagmiddag omstreeks 16 uur één van de betrokken automobilisten er te voet vandoor gegaan.

"Het ging om een frontale botsing ter hoogte van het kruispunt met de Vaal", zegt commissaris Fred Scrayen van politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel). "In één voertuig zaten een vrouw en een kindje, die beiden lichtgewond raakten en overgebracht werden naar het ziekenhuis. Daardoor kon de vrouw ook niet meteen verhoord worden. De bestuurder van de andere wagen, een man, sloeg meteen te voet op de vlucht."





Politieploegen snelden ter plaatse en gingen op zoek naar de man, maar die was gisteren omstreeks 20 uur nog altijd niet gevat. Volgens de eerste informatie was er ook niets verdachts aan zijn wagen, wat de reden voor zijn vlucht nog onduidelijker maakt. Het ongeval bracht ook een pak verkeershinder met zich mee. (TVP)