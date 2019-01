Bestuurder, die onder invloed was, zat wel degelijk alleen in zijn wagen Tom Vierendeels

07 januari 2019

17u07 2 Asse De man die zondagochtend met zijn wagen ondersteboven in het wachtbekken naast de R0 terechtkwam was onder invloed. Dat laat het parket Halle-Vilvoorde weten. Bovendien bleek hij toch alleen in het voertuig te zitten.

De bestuurder ging rond 9.30 uur uit de bocht van de afrit richting Asse van de Brusselse buitenring. Hij schoof vervolgens met de huurwagen over de oprit, ging van een talud en sloeg over de kop. Zijn wagen kwam ondersteboven in het wachtbekken terecht en de brandweer moest de man bevrijden. “De betrokkene reed te snel en was onder invloed”, zegt Gilles Blondeau, dienstdoend procureur des Konings. “Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.”

Bij aanvang van de takelwerken liet de man in het ziekenhuis weten dat er nog iemand in het voertuig zat. Om geen enkel risico te nemen kwamen de brandweerzone Vlaams-Brabant West en de Brusselse brandweer opnieuw ter plaatse om de oever en het ondiepe water te doorzoeken. Ook de Civiele Bescherming rukte uit. “Nadien heeft hij deze verklaring opnieuw ingetrokken en er werd bij de zoekactie ook niemand aangetroffen”, zegt Blondeau. De zaak zal dus vermoedelijk nog een stevig staartje in de politierechtbank krijgen.