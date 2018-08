Bestelwagen rijdt in op achterkant vrachtwagen: een zwaargewonde 23 augustus 2018

Een bestelwagen van dierencrematorium en ambulance 'Incinera' uit Zellik is gisteren betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding.

Op de N49 richting Zelzate liep het om 13.45 uur grondig mis ter hoogte van Assenede. Een bestelwagen reed er in op een Poolse vrachtwagen. De bestuurder kwam gekneld te zitten en moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn wagen. De man raakte zwaargewond en werd na de eerste verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.





Door het ongeval was er slechts een rijstrook beschikbaar voor het verkeer, wat voor hinder richting Zelzate zorgde. De bijhorende files waren pas laat in de namiddag opgelost.





