Bestelwagen in brand gestoken 11 mei 2018

02u43 1

Criminelen hebben dinsdagnacht een bestelwagen in brand gestoken in de Molenbeekdal in Zellik, op zo'n tweehonderd meter afstand van de Brusselsesteenweg. Het vuur werd rond 2.45 uur opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond de wagen al in lichterlaaie. Vermoedelijk gaat het om een gestolen voertuig dat er werd gedumpt en in brand werd gestoken, maar dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen. (TVP)