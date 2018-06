Beschutte werkplaats slachtoffer van facturenfraude 27 juni 2018

02u34 1

Een vrouw uit Vorst is veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan 12 met uitstel, voor medeplichtigheid aan oplichting. Een beschutte werkplaats uit Asse had vorig jaar twee facturen gestuurd naar een bedrijf waarvoor ze diensten hadden geleverd. De totale waarde bedroeg maar liefst 96.000 euro. Onderzoek leerde dat een crminele organisatie het rekeningnummer had veranderd door verschillende andere rekeningnummers. Een van deze was van de vrouw uit Vorst, waardoor zo'n 7.000 euro op haar rekening gestort werd. Een medeplichtige die verstek liet gaan kreeg 21 maanden cel. (WHW)