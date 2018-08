Bel&Bo-winkel wordt Aldi 11 augustus 2018

Het gebouw van kledingketen Bel&Bo langs de Brusselsesteenweg in Walfergem, wordt overgenomen door supermarktketen Aldi. Bel&Bo verhuist in het najaar naar het nieuwe winkelcentrum The Leaf in Ternat. Aldi neemt de vrijgekomen winkelruimte in om haar winkel uit te breiden. De nieuwe Aldi-winkel zal 910 vierkante meter groot worden. Door de uitbreiding worden ook extra mensen aangeworven. In de nieuwe vestigingen gaan 18 personeelsleden aan de slag.





(WDS)