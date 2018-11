Beklaagde vecht celstraf aan: “Ik heb Carrefour niet overvallen” WHW

23 november 2018

13u15 0 Asse Een 22-jarige man uit Sint-Agatha-Berchem heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 20 maanden cel voor een overval op een Carrefour Express in Asse.

De vestiging in Asse werd in december 2014 overvallen door twee daders. De politie kon twee verdachten oppakken die beiden veroordeeld werden. Maar één van hen, A.K., was niet aanwezig op zijn proces.

Enkele weken geleden werd A.K. opgepakt, waarna hij verzet aantekende tegen zijn initiële veroordeling. Hij ontkent immers elke betrokkenheid bij de overval, ook al werd hij door agenten herkend op beelden van bewakingscamera’s. “Maar ik steek er mijn hand niet voor in het vuur dat hij de man is die te zien is op de beelden”, aldus zijn advocaat. “En ook de beschrijving die de kassierster gaf, stemt niet overeen met mijn cliënt.”

Het parket is evenwel overtuigd van de betrokkenheid van A.K. en vraagt de bevestiging van het verstekvonnis. Uitspraak op 18 februari.