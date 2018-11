Bekende gebouwen ruimen plaats voor woon- en winkelblok Voormalige feestzaal Ons Huis verdwijnt onder sloophamer Wim De Smet

12 november 2018

14u30 0 Asse Drie bekende gebouwen in het centrum van Asse verdwijnen volgend jaar onder de sloophamer om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. Het gaat onder meer om het kantoor van verzekeraar Van Elewijck dat vorige eeuw bekendheid genoot als herberg en feestzaal Ons Huis.

De drie panden werden zopas verkocht aan projectontwikkelaar LGV uit Herent. Concreet gaat het om de voormalige beenhouwerij van de familie Larcher, een leegstaande schoenenwinkel en het bekende verzekeringskantoor. De familie Van Elewijck verhuist haar activiteiten begin volgende maand al naar een nieuw kantoor in de Kerkstraat. De galerij van het Sint-Maartenssteegje blijft overeind en wordt niet in de plannen betrokken.

De drie gebouwen ruimen plaats voor een groot nieuwbouwproject. Ook de huidige parking, op de hoek van de Nieuwstraat en de N9, wordt in de plannen mee opgenomen. Het gemeentebestuur bereikte daarover een akkoord met de projectontwikkelaar. “De nieuwe eigenaar is verplicht om een ondergrondse parkeergarage te bouwen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Michel Vanhaeleweyck (Open VLD). “Om die te realiseren kan hij gebruik maken van het hoekperceel waar nu de parking is. De projectontwikkelaar zal als compensatie het plein volledige herinrichten tot een fris pleintje met veel groen. De aannemer zal ook werken met Chinese graniettegels, dezelfde als op het marktplein. De parking verdwijnt dus, maar automobilisten kunnen wel terecht op de nieuwe, ruime parking op de voormalige Post-site in de Prieelstraat.”

Het nieuwbouwproject zal het uitzicht van Asse grondig wijzigen. Zo komen er meer dan dertig nieuwe flats. Op het gelijkvloers worden commerciële ruimtes gepland. De ingang van het gebouw wordt verplaatst naar het Kerkplein. “De ingang van de ondergrondse parking zal tussen de kerk en het woonblok in de Nieuwstraat worden gemaakt”, vervolgt Vanhaeleweyck. “Het nieuwe gebouw zal een mooie blikvanger worden, samen met de historische en gerestaureerde kerk. Het betekent ook dat het verpauperde uitzicht van het kruispunt aan de Nieuwstraat verdwijnt.”

De gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren en dan kan de projectontwikkelaar ook een bouwvergunning aanvragen. Als alles volgens plan verloopt, worden de panden begin 2019 afgebroken.

Met de sloop verdwijnt ook een merkwaardig stukje geschiedenis. Het verzekeringskantoor deed in de 18de eeuw dienst als ‘paardenposterij’. Op deze plaats kwam de postkoets aan en werden de paarden verwisseld. In de vorige eeuw genoot het gebouw bekendheid als café en feestzaal Ons Huis. Het café was het hoofdkwartier van harmonie De Gilde, de plaatselijke voetbalclub en de toneelvereniging Uit Houe Trouwe. “Mijn ouders hebben het vroegere café in 1974 verbouwd tot kantoorruimte”, zegt Steven Van Elewijck van het gelijknamige verzekeringskantoor. “Maar de feestzaal zelf ligt er nog altijd bij zoals vroeger. De laatste activiteit die er plaatsvond was een pensenkermis van De Gilde.”