Barbara Dex brengt hommage aan vader Marc 27 april 2018

Barbara Dex staat op zondag 6 mei op het podium van CC Asse met een hommageconcert aan haar vader Marc. De zangeres bewerkte een reeks liedjes van haar vader die ze tijdens dit optreden zelf vertolkt. Het gaat onder meer om de bekende songs 'Oh clown', 'Lai lai lai' en 'Niet huilen, mama'. Barbara Dex wou de hommage absoluut brengen terwijl haar vader nog in goede gezondheid is. Wie tickets wil, kan terecht op www.ccasse.be of bellen op 02/ 456.01.60. (WDS)