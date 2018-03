Autokopers met kaartjes worden strenger aangepakt 31 maart 2018

03u00 0 Asse Autokopers die opdringerige naamkaartjes op wagens achterlaten, zullen in de toekomst strenger aangepakt worden.

Gemeenteraadslid Johan De Rop (N-VA) vroeg tijdens de jongste zitting om krachtdadigere maatregelen. "Onze parkings worden hoe langer hoe meer geteisterd door de 'Ik wil je auto kopen'-kaartjes. Dit werd nog maar eens duidelijk tijdens de zwerfvuilactie van enkele weken geleden", aldus het raadslid.





Sluikstorten is al één van de overtredingen waar een GAS-boete voor uitgeschreven kan worden. Maar De Rop wil verder gaan. "We willen vooral de producent van dit drukwerk aanpakken, en niet zozeer de bestuurder die de kaartjes van onder zijn ruitenwisser moet halen", klinkt het. "Daarom zouden we de GAS-reglementering moeten aanpassen, zodat ook drukwerk aanbrengen op voertuigen gesanctioneerd kan worden."





Burgemeester Koen Van Elsen erkent dat de verspreiding van de kaartjes een probleem aan het worden is en beloofde de GAS-reglementering uit te breiden. (WDS)