Asfalteringswerken Vronemeers 30 augustus 2018

02u40 0

Vandaag en morgen worden er asfalteringswerken uitgevoerd in Vronemeers. De werken vinden plaats uitgevoerd vanaf huisnummer 1 tot Boekfos en in het kleine eenrichtingsstraatje tussen Vronemeers en Neerstraat. De freeswerken starten om 7 uur 's ochtends. Wagens moeten tijdig buiten de werkzone geplaatst worden. In de namiddag wordt er geasfalteerd. Tijdens deze periode geldt er eenrichtingsverkeer van Boekfos richting Arsenaalstraat. De omwonenden ontvingen een bewonersbrief. (MEN)