Asfalteringswerken Oude Dendermondsebaan 23 augustus 2018

Vanaf maandag 27 augustus wordt er gewerkt in de Oude Dendermondsebaan. De verkeersdrempel aan de gemeentelijke basisschool De Springplank in Krokegem is aan vervanging toe. Een aannemer zal de klinkers vervangen door een laagje asfalt. Daarnaast wordt de oversteekplaats aan de school verplaatst zodat ouders met een kinderwagen vlotter de straat kunnen oversteken. Drie dagen later, op donderdag 30 augustus, zal de Oude Dendermondsebaan volledig opengesteld worden. Tijdens de werken geldt er tijdelijk tweerichtingsverkeer in het deel van de Oude Dendermondsebaan tussen de school en de N47. Zo kunnen onder meer bewoners van de Snassersweg via een korte omleiding hun woning bereiken. (MEN)