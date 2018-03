Arbeider krijgt chemisch goedje over been 29 maart 2018

02u32 1

In de industriezone Z.5. Mollem is een arbeider van een carrosseriebedrijf gisteren gewond geraakt. Omstreeks 14 uur kreeg de man een chemisch product, dat gebruikt wordt om velgen te reinigen, over zijn been. De zuren in het goedje veroorzaakten zware irritatie. Politie, brandweer, een ziekenwagen en een MUG-team rukten uit. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou het goed stellen. (WDS/TVP)