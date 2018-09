ANDERS wil burgers meer inspraak geven 01 september 2018

02u34 0 Asse Burgerlijst ANDERS heeft haar 31 kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Een opmerkelijke mengeling van zowel rechts- als linksgezinden en personen die geen voorkeur hebben voor een traditionele politieke partij. ANDERS wil de inwoners van Asse mee het beleid laten bepalen.

Politieke ervaring is aanwezig met schepenen Rita De Vos (59) en Yoeri Vastersavendts (47). De Vos trekt de lijst, Vastersavendts is lijstduwer. Dat laatste is een bewuste keuze om burgers meer voorop te plaatsen.





Weten wat er leeft

Zo is op de tweede plaats Danny Van Hemelrijck terug te vinden. Een 58-jarige hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en geboren en getogen op Ten Berg. "Beslissingen worden maar al te vaak boven het hoofd van de burgers genomen", motiveert hij. "We willen uitgroeien tot een burgerbeweging, waarbij alle burgers mee zaken kunnen bepalen. Gelukkig hebben we wel enkele mensen op de lijst die politieke ervaring hebben, anders loop je het risico niet serieus genomen te worden. Die mensen met politieke ervaring komen van N-VA, sp.a en Open Vld. Zelf wilde ik niet afhankelijk zijn van een partij en haar standpunten, maar ik wil als burger wel het verschil kunnen maken en engageer mij. We hebben de afgelopen weken verschillende wijken bezocht, om te luisteren naar wat de inwoners willen en wat er leeft. Daarop stemmen we de agenda's van het college en de gemeenteraad af." (TVP)