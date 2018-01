Adeline (104), de oudste inwoonster van Asse, is overleden 02u28 0 Mozkito Een vertrouwd beeld: Adeline op wandel door Asse-ter-Heide.

In het rust- en verzorgingstehuis Sint-Rafaël is vrijdag Adeline Bruyninckx, de oudste inwoner van Asse, overleden. Adeline, beter bekend als 'Meter Lin', werd 104 jaar. "Twee weken geleden vierde ze nog samen Kerstmis met de familie", vertelt haar zoon Jaak Ockeley. "Maar sinds zondag ging het minder goed. Ze kwam haar bed niet meer uit en is gewoon stilletjes heengegaan. Moeder was een heel sterke vrouw. Haar motto was: je moet in beweging blijven. Daarom trok ze elke dag op wandel doorheen de buurt. Eigenlijk was ze een echte straatloper. (lacht) Iedereen hier in Terheide kende Meter Lin."





Adeline Bruyninckx was afkomstig van de Grotendries in Meldert, maar kwam na haar huwelijk in 1942 met Eugene Ockeley op de boerderij in Asse-ter-Heide wonen.





Ook opmerkelijk: 'Meter Lin' heeft in haar hele leven geen medicijnen genomen. Ze belandde twee keer in een ziekenhuis: een keer toen ze haar heup brak en een tweede keer toen ze een bekkenbreuk had opgelopen. Vier jaar geleden gaf ze in Asse-ter-Heide nog een feest voor haar 100ste verjaardag. Ze trakteerde de hele buurt toen op frieten.





De uitvaartplechtigheid heeft zaterdag om 10 uur plaats in de parochiekerk Sint-Hubertus van Asse-ter-Heide.





(WDS)