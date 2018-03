Aannemer graaft beenderen op 22 maart 2018

02u48 0

Tijdens werkzaamheden in het Dorp in Mollem, waar een aannemer het dorpsplein verfraait en nieuwe riolering aanlegt, zijn menselijke botten opgegraven. Op zich hoeft dat niet te verbazen, gezien er vroeger rond de Sint-Stefanuskerk een begraafplaats was. Die werd tientallen jaren geleden al opgeruimd om plaats te maken voor een parkeerterrein. De uitgegraven grond zal nu snel afgedekt worden. De opgegraven beenderen worden opnieuw begraven in de groenzone rond de kerk.





(WDS)