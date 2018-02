Aanleg nieuwe waterleiding op Gentsesteenweg 07 februari 2018

Op de Gentsesteenweg (N9) in Asse start vandaag de aanleg van een nieuwe waterleiding vanuit Opwijk.

De nieuwe leiding maakt een verbinding met de bestaande toevoerleiding richting kust. "Om de hinder tot een minimum te beperken, werd gekozen voor een zogenaamde 'relining', waarbij de bestaande toevoerleiding behouden blijft", zegt Bruno Pessendorfer, woordvoerder van drinkwaterbedrijf Farys. "Op deze manier hoeft het wegdek niet over het hele traject opengebroken te worden om nieuwe buizen aan te leggen. Er wordt gewerkt via vijf werfputten om het traject, dat 850 meter lang is, aan te pakken. Het gaat om het deel tussen huisnummers 152 en 270."





Doorgaand verkeer mogelijk

De werken moeten normaal gezien op 18 april achter de rug zijn. Doorgaand verkeer op de Gentsesteenweg blijft in beide richtingen mogelijk, al kunnen er soms plaatselijk enkele aanpassingen doorgevoerd worden. (WDS)