32-jarige vrouw uit Zellik riskeert 37 maanden in beroep voor stalken van politie Jeffrey Dujardin

18 december 2018

18u24 0 Asse Een 32-jarige vrouw uit Zellik, Krystl D., moest zich voor het Gentse hof van beroep komen verantwoorden voor het onophoudelijk bestoken van de politie met loze meldingen. Ze liep al zes soortgelijke veroordelingen op, maar ze blijft de feiten ontkennen. In eerste aanleg kreeg ze 2 jaar cel, nu riskeert ze 37 maanden.

Krystl D. belde jarenlang tientallen keren naar politiediensten in heel Vlaanderen met verzonnen verhalen over verkrachting, ontvoering en zelfmoord. Zo belde en sms'te ze met een schuilnaam en een prepaid-kaart de politiediensten van Lokeren, Asse, Zellik, Oostende, Blankenberge en Brugge. Elke keer bleek het loos alarm te zijn en werd ze vervolgd. Maar ze kon het niet laten en deed verder, zes keer al werd de vrouw vervolgd.

Volgens haar advocaat zou de vrouw deze keer mogelijks gehackt zijn en is ze daarnaast ook in behandeling voor haar problemen. “Ze heeft nu 23 maanden in gevangenis gezeten door de overtreding van haar voorwaarden, dus wij vragen enige mildheid. Ze krijgt nu pas de gevraagde behandeling. Ik vraag voor mijn cliënt een werkstraf of een straf met voorwaarden.”

Voor de procureur-generaal in beroep is de maat vol. “Het moet eens gedaan zijn met u, sinds 2006 misbruik jij telecommiddelen. Je bent al zes keer veroordeeld. Je blijft maar spelen met de voeten van de politie. Iemand zoals u moet uit de maatschappij gehaald worde. Het psychiatrisch verslag zegt ook dat je nood hebt aan gestructureerde plek met veel toezicht. Wel, de gevangenis is daar ideaal voor”, zei procureur-generaal De Smet, die 37 maanden vroeg en een internetverbod. Uitspraak op 29 januari.