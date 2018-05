24 maanden voor winkeldieven 30 mei 2018

Drie Oost-Europeanen zijn veroordeeld tot 24 maanden cel voor hun betrokkenheid bij 6 winkeldiefstallen. Twee van hen werden op 11 december op heterdaad betrapt doen ze enkele flessen drank wilden stelen in de Colruyt van Asse. Bij nazicht van de bewakingsbeelden in andere filialen bleek dat de twee -vaak in het gezelschap van een erde man- ook toesloegen in verschillende Colruytfilialen rond het Brusselse.





De twee die op heterdaad betrapt werden bekenden de feiten. Naar eigen zeggen hadden ze financiële problemen ten gevolge van hun drugsverslaving. Het derde lid van vereniging van misdadigers liet verstek gaan. (WHW)