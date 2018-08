177 niet-Belgen mogen stemmen 31 augustus 2018

In Asse mogen 177 niet-Belgen hun stem uitbrengen tijdens de verkiezingen. Dat berekende Groen. Daarmee is 6,46 procent van de niet-Belgen stemgerechtigd. Raadslid Edward Van Keer (Groen) is niet tevreden over de communicatie naar de betrokken personen toe. De meerderheidspartijen - CD&V, Open Vld en sp.a - wilden echter enkel een flyer in vier talen op de gemeentelijke diensten leggen en een Nederlandstalig bericht verspreiden via de gemeentelijke website en Facebookpagina. "Een brief, infosessie en het actief oproepen van verenigingen om mee de boodschap te verspreiden zag men niet zitten", zegt Van Keer. (MEN)