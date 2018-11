100 jaar geleden: zeven kinderen sterven door munitie-explosie Heemkring en gemeente herdenken woelige naweeën Eerste Wereldoorlog Wim De Smet

09 november 2018

13u45 0 Asse Maandag is het precies 100 jaar geleden dat zeven kinderen en een jonge man omkwamen bij een munitie-explosie in Mollem. Alleen een klein monument herdenkt nog de ramp van toen. De heemkring Ascania komt wel uitgebreid terug op de woelige nadagen van de Eerste Wereldoorlog met een tentoonstelling in het cultureel centrum.

Op 12 november 1918 haalde België opgelucht adem. Een dag eerder was de Wapenstilstand afgekondigd. De Duitse soldaten trokken zich terug uit ons land. Dat was ook het geval in het gehucht Beneden Vrijlegem in Mollem waar zich een Duitse kampplaats bevond. “De soldaten lagen in een weide van pachter Louis Jacobs”, vertelt voorzitter Jaak Ockeley van de heemkring. “Zeven kinderen uit de buurt gingen, samen met een 23-jarige buurman, uit nieuwsgierigheid kijken naar de kampplaats. De Duitsers hadden al een hele voormiddag papier verbrand. Ze waren klaar om te vertrekken. Plots opende een Duitse sergeant een munitiekist en ontplofte er een gasgranaat. Het was een enorme klap. De acht overleefden de ontploffing niet. Ook twee Duitse soldaten kwamen bij de explosie om.”

De gewonden werden overgebracht naar Brussegem waar ze in een klooster verzorgd werden. “Maar ze hadden te veel van het giftige gas ingeademd”, weet Ockeley. “In het klooster stierven nog eens 10 mensen. Al die details werden door toenmalig pastoor Jozef De Munter genoteerd in een verslagje dat hij naar het bisdom stuurde. De twee dode soldaten waren katholiek en kregen nog een stille uitvaartviering. Maar waar ze precies begraven werden, is niet geweten.”

Monument

In Beneden Vrijlegem herinnert een monument nog altijd aan die verschrikkelijke dag. “De oorlog was voorbij, maar dan gebeurde dit drama. Op diezelfde dag ontplofte aan het station in Asse ook nog eens een munitiedepot. Daarbij kwamen twee mensen om het leven.”

De Para Commando Vrienden houden maandag om 15.15 uur een herdenking aan het monument in Mollem. Ascania organiseert vanaf zondag een tentoonstelling in de foyer van het cultureel centrum. Naast krantenknipsels en foto’s van tijdens de Eerste Wereldoorlog, is er ook de historische collectie te bewonderen van Victor Packu (55) uit Vlezenbeek. Het gaat onder meer om een stalen pantser uit de loopgraven en originele Ulanenhelmen. “De Ulanen waren de Duitse verkenners”, vertelt Packu. “Dat waren dus de eerste soldaten die men hier zag. De mensen hadden vroeger schrik en ontzag voor die Ulanen.”

De tentoonstelling loopt nog tot zondag 18 november en is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek en op zondag van 14 tot 18 uur.