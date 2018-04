"Zo'n mooi wegje giet je niet vol beton!" INWONERS STARTEN PETITIE TEGEN GEPLANDE FIETSVERBINDING WIM DE SMET

05 april 2018

02u25 0 Asse Enkele inwoners hebben een petitie opgestart tegen de nakende betonnering van een landbouwweg. Met die ingreep wil de gemeente een veilige fietsverbinding realiseren tussen het centrum en Asse-ter-Heide. En opvallend: het voorstel is van Groen.

De landbouwwegel verbindt de Assestraat in het gehucht Terheide met de Putberg in het centrum van Asse. Het wegje is 2,5 km lang en kronkelt tussen akkers en weides. Voor Groen-raadslid Edward Van Keer is het een perfect alternatief voor fietsers die de drukke N9 willen vermijden. Mobiliteitsschepen Yoeri Vastersavendts (Open Vld) volgt hem en wil het wegje laten verharden met beton, zodat het vlot gebruikt kan worden door fietsers. "De N9 is voor hen veel te gevaarlijk", meent de schepen. "Als we de landbouwweg opwaarderen, krijgen we hier een perfect alternatief. Zowel de Fietsersbond als de provincie staan achter het plan. Die verharding zal een absolute meerwaarde voor onze mobiliteit betekenen. Scooters en motorfietsen zullen we sowieso weren. Alleen landbouwvoertuigen en zachte weggebruikers zijn toegelaten."





Maar enkele buurtbewoners kanten zich tegen het project. Zij startten een petitie op om de verharding alsnog tegen te houden. "En daar hebben we goede redenen voor", zegt initiatiefneemster Vanessa Vermoens uit de Notstraat. "Dit is een prachtig stukje natuur waar het plezant is om te wandelen. In het valleitje zitten reetjes, die er een mooie habitat gevonden hebben. Wij willen dat deze laatste stukjes natuur met rust gelaten worden, en dat hier geen beton gegoten wordt."





"Rust zal verdwijnen"

Dat er een veilige fietsverbinding moet komen, vinden de actievoerders overigen niet onlogisch. "Maar de overheid kan evengoed een mooi afgebakend fietspad langs de Gentsesteenweg aanleggen", klinkt het. "Het fietspad langs de N9 werd trouwens nog maar pas vernieuwd. Bovendien ligt die steenweg er vlak bij, terwijl de veldweg grote hoogteverschillen kent. Wij vrezen dat de verbeterde landbouwweg dan ook vooral door mensen met snelle elektrische fietsen gebruikt zal worden, waardoor wandelaars regelmatig opzij zullen moeten springen. Kortom: de rust die het gebied nu uitstraalt, zal gewoon verdwijnen."





Het openbaar onderzoek rond de verharding van de weg loopt nog tot 10 april. "Wij roepen inwoners op om massaal bezwaar in te dienen in het gemeentehuis", zegt Vermoens. "Dit is zowat de mooiste wandelweg van Asse. Die laten we niet zomaar om zeep helpen door er duizenden vierkante meters beton over te gieten. Op Facebook regent het nu al steunbetuigingen van mensen die ons gelijk geven."





Ook opmerkelijk is het stilzwijgen van Natuurpunt Asse. De natuurvereniging neemt voorlopig geen eenduidig standpunt in over de verhardingsplannen.