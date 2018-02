"Zeker vijf keer gezegd hoeveel spijt hij heeft" RECONSTRUCTIE FAMILIEDRAMA NEEMT AMPER UUR IN BESLAG TOM VIERENDEELS

22 februari 2018

02u55 0 Asse Politie en gerecht hebben gisteren een - zeer korte - reconstructie gehouden van het gezinsdrama in de Breker, aan de Brusselsesteenweg in Kobbegem. Daar bracht een 69-jarige man in oktober van vorig jaar zijn 66-jarige echtgenote om het leven. "Hij heeft zeker vijf keer gezegd wat voor een lieve vrouw ze was, en dat hij ongelooflijk veel spijt heeft."

Het koppel was meer dan veertig jaar getrouwd en woonde al dertig jaar in de wijk, waar ze ook graag gezien waren. Maar de 69-jarige man leende volgens buren regelmatig geld bij anderen om onder meer facturen te kunnen betalen. Doorgaans ging dat niet om al te grote bedragen. Maar in oktober van vorig jaar liep een ruzie over geld helemaal uit de hand. Slachtoffer Marie-Jeanne B. was tijdens die discussie ongelukkig ten val gekomen in de slaapkamer, al dan niet na een duw. Haar man raakte in paniek en ging met een kussen op haar zitten, "om haar te laten zwijgen". Maar toen het plots stil werd, besefte hij de gevolgen van zijn daden. Hij verklaarde achteraf ook nooit de intentie gehad te hebben om haar te doden. Hij probeerde een overdosis pillen te slikken en verstopte zich op zolder, waar hij minstens een dag later aangetroffen werd door een buurvrouw. Die was gealarmeerd door één van de kinderen van het koppel, nadat die hen niet kon bereiken. De man kon uiteindelijk gered worden, voor Marie-Jeanne kwam alle hulp te laat.





De reconstructie nam gisteren nog geen uur in beslag. "Mijn cliënt heeft goed meegewerkt", aldus advocaat Bart Siffert. "Alles wat hij tijdens verhoren verklaard heeft aan de politie en de onderzoeksrechter, heeft hij ook nu bevestigd. Er waren weinig tot geen problemen, en ook geen bijkomende vragen."





Aangename mensen

Grote vraag blijft wel hoe het zo ver is kunnen komen. Ondanks de moeilijke financiële situatie die achter de gevel verscholen zat, stond het koppel bekend als zeer aangename mensen. Ze zetten zich ook in voor de wijk. Zo was zij lid van de KVLV en hielpen ze elk jaar samen op de dorpskermis. "Hij heeft vandaag (gisteren, red.) zeker vijf keer gezegd wat voor een lieve vrouw ze was, en dat hij ongelooflijk veel spijt heeft van wat hij heeft gedaan", vervolgt Siffert. "Het gaat intussen al beter met hem, maar toch maakt hij nog altijd een verwarde indruk. Ook voor mij is het onbegrijpelijk hoe dit zo is kunnen aflopen. Er zijn in het verleden nooit tussenkomsten van de politie geweest en zelf stond hij ook niet gekend als agressor."





Het onderzoek spitst zich vooral toe op die 'waarom-vraag'. Dat de man een kraslotenverslaving had - wat in de buurt beweerd werd - zou volgens de elementen in het dossier niet hardgemaakt kunnen worden. De man verscheen dinsdag ook voor de raadkamer, waar zijn aanhouding met twee maanden verlengd werd. Er wordt nog gewacht op psychologische verslagen.