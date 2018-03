"Ze namen wanneer ze er zin in hadden" ROEMEENSE RAMKRAKERS RISKEREN TOT VIER JAAR CEL JURGEN EECKHOUT

01 maart 2018

02u31 0 Asse Een achtkoppige Roemeense bende riskeert tot vier jaar cel voor zes ramkraken op telecomwinkels en tankstations. Doorgaans maakten ze gebruik van riooldeksels om de toegangsdeur van de geviseerde zaak in te gooien. In onze regio kregen het Media Center in Asse en een tankstation van Texaco in Ternat de bende over de vloer.

"Roemenië is Disneyland niet." Woorden van de advocaat van één van de beklaagden die zich gisteren in Gent moesten verantwoorden voor de reeks brutale ramkraken. En hij was niet de enige die zijn karretje vasthaakte aan eerdere uitspraken van procureur Davy Van Den Bossche. Die had immers begrip voor de economische situatie in het thuisland van de bende, die verre van ideaal is. "Rooskleurig is het inderdaad niet", klonk het. "Maar er zijn Roma die naar ons land komen en toch proberen om er iets van te maken. De beklaagden kwamen naar België om werk te zoeken, maar dat is hen niet gelukt. Ze zeggen dat ze geen geld hadden om eten of sigaretten te kopen, en daarom gingen ze maar een benzinestation of telecomwinkel binnen. Alleen: in een telecomwinkel ga je geen eten vinden. Het is tekenend voor hen: men neemt wanneer men er zin in heeft. Dit zijn geen koorknapen - sommigen werden al in andere Europese landen veroordeeld. Maar het is ook niet de zwaarste gangsterbende uit de geschiedenis."





Riooldeksels

Al ging de bende wel behoorlijk voorbereid te werk. Ze hadden een uitvalsbasis in Merelbeke, deden verkenningsrondes met verschillende auto's en maakten gebruik van meerdere gsm-toestellen. Wat nog begon als 'gewone' diefstallen, evolueerde al snel naar zeer brutale ramkraken. Bij het gros van de feiten gebruikten ze een riooldeksel om een raam in te gooien. Behalve dan bij het Media Center in Asse, waar ze een houten balk van een nabije werf bezigden. Dat gebeurde op 22 april van vorig jaar, omstreeks 4 uur. Vier mannen stormden de winkel binnen en verzamelden de duurste gsm-toestellen, terwijl een vijfde op de uitkijk bleef staan. Hun buit had een totaalwaarde van zo'n 5.000 euro, de door hen aangerichte schade was goed voor nog eens 8.000 euro. "Dat zijn financiële mokerslagen voor zo'n zaak", aldus de procureur. "Die uitbaters moeten hard werken voor elke euro."





De daders sloegen ook toe aan het tankstation van Texaco langs de Assesteenweg in Ternat, waar ze het op onder meer sigaretten gemunt hadden. Uiteindelijk konden ze opgepakt worden in een kraakpand in Merelbeke. Eén van de beklaagden sloeg nog op de vlucht, maar kon later opgepakt worden. Op 14 maart kennen ze hun straf.