"Ze maken er hier hun toilet van" BEWONERS BRUSSELSESTEENWEG ZIJN OVERLAST TRUCKERS BEU WIM DE SMET

26 juni 2018

02u26 0 Asse Omwonenden van de Brusselsesteenweg zijn het gedrag van de veelal Poolse en Roemeense truckers kotsbeu. Die maken er gebruik van de parkeerstrook, maar helaas ook van de struiken naast het voetpad om hun gevoeg te doen en rommel achter te laten.

De bewuste parkeerstrook langs de Brusselsesteenweg ligt vlak bij het kruispunt met de Spoorwegbaan. "Die mannen arriveren hier 's avonds en brengen dan de nacht in hun cabine door", zegt buurtbewoner Ronny Raes, die ook de sp.a-lijst trekt voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Vaak gaat het om meer dan tien vrachtwagens, meestal met nummerplaten uit Oost-Europa. Al hun afval gooien ze hier gewoon in de berm. En omdat ze geen wc hebben, gebruiken ze het struikgewas als openbaar toilet. Tussen het groen zie je de uitwerpselen en het toiletpapier liggen. Ze durven hier ook al eens de barbecue aansteken. Wel, de overschot én het barbecuestel verdwijnen na het avondmaal ook in de struiken. En vorige week hebben we hier een heleboel oude matrassen gevonden."





Volgens de buren zijn sommige geparkeerde vrachtwagens ook niet langer rijklaar. "Eén van die trekkers staat hier al meer dan zes maanden onaangeroerd, en dat is niet reglementair", weet Raes. "Het gaat om een vrachtwagen met Bulgaarse nummerplaten. Een andere trekker, eentje met Roemeense platen, staat hier al langer dan een jaar. Ze hebben houten blokken onder de banden gestopt zodat er geen olie kan lekken. Die vrachtwagen wordt gewoon gebruikt voor wisselstukken - de lichten achteraan zijn al verdwenen."





En dan is er nog de gevaarlijke verkeerssituatie die de geparkeerde vrachtwagens veroorzaken. "Ze mogen tot vlak bij het kruispunt met de Spoorwegbaan staan. Maar bestuurders die de Spoorwegbaan verlaten, zien het aankomend verkeer zo nog amper. Bedenk trouwens ook maar even dat ze eerst nog een busbaan moeten oversteken waar zeventig kilometer per uur op gereden wordt."





Probleem verplaatste zich

Volgens Raes zijn de politie en het gemeentebestuur op de hoogte van de problemen. "Als we de politie bellen, dan wordt er een proces-verbaal opgemaakt", klinkt het. "Maar volgens mij worden die boetes nooit betaald. De meeste vrachtwagens stonden vroeger in het Researchpark, maar daar heeft men betonblokken geplaatst om ze te weren. En nu staan ze dus hier. Het probleem heeft zich gewoon verplaatst."





Volgens schepen Youri Vastersavendts (Open Vld), bevoegd voor Mobiliteit en Milieu, is er beterschap op komst. "We kennen het probleem en vragen de politie om extra controles uit te voeren", zegt hij. "Maar volgend jaar wordt de Brusselsesteenweg heringericht tussen de Vaal en de Langestraat. Dan zal het onmogelijk zijn voor truckers om nog van de strook gebruik te maken, en lost het probleem zichzelf op."