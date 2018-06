"Weer vrachtwagens langs N9 met obstakels" 08 juni 2018

02u40 0 Asse Oppositiepartij N-VA wil dat er een oplossing komt voor de vele vrachtwagens die langs de N9 geparkeerd worden, en daar zo overlast veroorzaken.

De vrachtwagenparking aan Syntra in Mollem wordt binnenkort opgedoekt, en N-VA vreest dan ook nog meer overlast langs de N9. "Steeds vaker zien we truckers die daar overnachten", zegt raadslid Johan De Rop. "Op die plaatsen is er ook vaak sprake van overlast en sluikstorten. Bovendien veroorzaken de vrachtwagens problemen wat zichtbaarheid betreft."





De Rop wil dat de gemeenschapswachten nu ingezet worden om GAS-boetes uit te schrijven. "Van het gemeentebestuur verwachten we ook meer sturende maatregelen. Zo kunnen er op de parkeerstroken op geregelde afstanden obstakels geplaatst worden, waardoor er geen vrachtwagens meer geparkeerd kunnen worden. Ook moet het wegvallen van de capaciteit van de Syntra-parking opgevangen worden."





Volgens burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) mag de gemeente voorlopig geen obstakels langs de N9 plaatsen. Bij de herinrichting van de baan in 2019, tussen Vaal en Langestraat, zal er wel rekening mee gehouden worden. Het gemeentebestuur kijkt ook uit naar een nieuwe vrachtwagenparking in de industriezone van Mollem. (WDS)