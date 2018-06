"Tijd om alle criticasters de mond te snoeren" Sportmasseurs trekken mee naar rusland met Rode Duivels WIM DE SMET

09 juni 2018

02u27 0 Asse Als de Rode Duivels volgend weekend hun eerste wedstrijd van het WK in Rusland spelen, zijn hun spieren onder handen genomen door masseurs Milan D'Hoe (29) en Franky De Buyst (50) uit Asse. Nu zitten ze nog in afzondering, maar volgende week vertrekken ze mee naar Rusland. "Dit wordt een onvergetelijke ervaring."

De benen van de Rode Duivels zijn in goede handen, want Franky De Buyst en Milan D'Hoe verdienden al hun strepen als sportmasseur. Franky, vader van profwielrenner Jasper De Buyst, was jaren zelf wielrenner en Milan bond de schoenen aan bij tweedeprovincialers Asse-Zellik en Teralfene. En nu krijgen ze dagelijks de Belgische stervoetballers op hun massagetafel. "De Rode Duivels zijn voor de buitenwereld vedetten, maar uiteindelijk zijn dat ook maar gewone mensen", vertelt D'Hoe. "Ergens zijn we ook allemaal kameraden. We bellen elkaar niet wekelijks, maar op die massagetafel wordt altijd wel een tof praatje gemaakt."





Franky:

"Over privé-zaken wordt weinig verteld. Voetballers worden gemasseerd in dezelfde ruimte, samen met nog zeven of acht andere mensen. Dat is het verschil met wielrenners. Die worden gemasseerd op de kamer en dan kom je al sneller tot een intens gesprek."





Hoe word je eigenlijk sportmasseur?

Milan:

"Ik werk als leerkracht in het buitengewoon onderwijs,maar was wel geïnteresseerd in kinesitherapie. Ik heb een opleiding sportmassage gedaan, gevolgd door een extra opleiding bij Johan De Mecheleer, de vorige masseur van de Rode Duivels."





Franky:

"Na mijn loopbaan als renner kon ik bij mijn toenmalige ploeg doorgroeien als verzorger. Daarna heb ik een cursus massage gevolgd. Zo ben ik in het wielrennen aan de slag gegaan. Toen Johan De Mecheleer zes jaar geleden even ziek was, heb ik hem vervangen. Zo ben ik in het voetbal gerold. Ik combineer voetbal met wielrennen, want Lotto-Soudal is eigenlijk mijn echte werkgever."





Jullie zitten samen met de Rode Duivels al enkele weken in afzondering. Is hier een streng regime van kracht?

Milan:

"Streng zou ik niet zeggen. We staan rond 8 uur op, de spelers volgen iets later, waarna we samen ontbijten. Nadien volgt een training en een korte massage. Na het middageten rusten we of volgt er een nieuwe massage. Soms krijgen we eens een half dagje vrij, maar nu het WK nadert, zijn die vrije momenten beperkt. Maar tijd om ons te vervelen, hebben we niet. Onze avonden zijn gevuld met masseren."





Hoe ziet een werkdag voor jullie er uit?

Franky:

"Iedere ochtend gaan we bij de spelers langs of ze een massage willen. Dan maken we een planning op en beslissen we wie welke speler onder handen gaat nemen. De spelers mogen zelf kiezen of ze een massage nodig hebben, maar de meeste doen het wel. Alleen Toby Alderweireld zien we niet vaak, maar dat verandert misschien nog wel tijdens het WK."





Jullie spelen een belangrijke rol in het team, maar treden zelden uit de schaduw?

Milan:

"Dat hoeft ook niet. Tijdens de wedstrijden zitten we in de tribune. Vijf minuten voor de rust komen we naar de kleedkamer. Als er dan nog iets moet gebeuren, springen we in. Als de tweede helft start, ruimen we ons materiaal op en gaan we opnieuw naar de tribune. Hetzelfde tafereel herhaalt zich na de match."





Deel uitmaken van de Rode Duivels-entourage, hoe fijn is dat?

Milan:

"Ik ben best wel trots op dat ik dit mag meemaken. De hele wereld kijkt mee. Ik ben 29 jaar en dit is mijn derde tornooi als masseur. Twee jaar geleden op het EK in Frankrijk was ik er al bij en ook op het vorige WK in Brazilië reisde ik mee als masseur. De ontgoocheling na de onverwachte uitschakeling tegen Wales twee jaar geleden was enorm. Iedereen ging er toen vanuit dat de weg naar de volgende ronde openlag."





Jullie zijn vaak weg van huis. Lukt dat?

Franky:

"Ik heb vorige maand de Giro gevolgd met Lotto-Soudal. Toen die voorbij was, ben ik een halve dag thuis geweest en heb ik me bij het team van de Rode Duivels gevoegd. Na het WK moet ik voor Lotto-Soudal nog mee naar de London Classic, de Ronde van Polen, de Ronde van Spanje en nog enkele koersen in Italië. Maar mijn vrouw herkent me nog wel, ja", lacht De Buyst.





Gaan jullie tijdens het WK ook een beetje genieten?

Franky:

"Ons leven daar is hotel in, hotel uit. Stadion in, stadion uit. We zien van het land eigenlijk bijna niets. We maken er mooie momenten mee, maar een vakantiekiekje, laat staan een vakantiegevoel, hou je er niet aan over."





Worden de Rode Duivels wereldkampioen?

Milan:

"Als je aan een tornooi deelneemt, moet je voor het hoogste gaan. Iedereen hoopt op de finale, maar zo'n dingen kun je nooit vooraf inschatten. Veel hangt ook af van blessures of schorsingen."





Franky:

"Ik hoop alleszins dat onze Duivels hun criticasters de mond kunnen snoeren. Als je sommige mensen bezig hoort... Dat is geen negativisme, maar belgativisme. Dat gevoel van 'het zal wel weer niets worden' is typisch Belgisch."