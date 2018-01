't Smiske debatteert over onderwijs 02u25 0 Asse Kleinkunstencentrum 't Smiske organiseert op 1 februari een debat over de delicate situatie van het onderwijs in de rand rond Brussel.

Vlaams parlementsleden Koen Daniël (N-VA) en Elisabeth Meuleman (Groen), beiden lid van de commissie Onderwijs, zullen rond de tafel zitten met schooldirecteurs Dirk Van Den Eynde (basisschool De Kleine Wereld) en Wim De Boeck (Sint-Martinus TSO/BSO). "Wij vinden het belangrijk om actuele thema's aan te kaarten - vorig jaar stond er een debat rond cultuur op het programma", zegt organisator Joris Van den Cruijce. "We zijn alvast blij met de interesse van de parlementsleden. Het is een gelegenheid voor toeschouwers om vragen te komen stellen, want het publiek kan uiteraard mee debatteren."





Het debat vindt plaats op donderdag 1 februari, om 20 uur in 't Smiske aan het Gemeenteplein. (WDS)